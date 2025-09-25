İzmir’de taksi ücretlerine zam yapıldı. Mart ayındaki düzenlemenin ardından İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin talebiyle hazırlanan yeni tarife, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ve İzmir Valiliği onayından geçerek bugün yürürlüğe girdi.

Yeni fiyatlar belli oldu

Zamma göre:

Ücret Kalemi Eski Fiyat Yeni Fiyat Açılış ücreti — 30 TL Kilometre başı — 43 TL İndi-bindi — 150 TL Dakika başı bekleme — 3 TL Birim mesafe (100 metre) 3,60 TL 4,30 TL 1 saatlik ücret 150 TL 180 TL

VİP taksiler de zamlandı

Yeni tarife sadece standart taksileri değil, VİP taksileri de kapsıyor.

VİP Taksi Ücret Kalemi Eski Fiyat Yeni Fiyat Açılış ücreti 50 TL 60 TL Kilometre başı 60 TL 70 TL Kısa mesafe ücreti 180 TL 225 TL

Oda’dan açıklama

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, yeni tarifeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Onaylanan taksimetre zam tarifesi odamıza ulaşmıştır. Taksimetre ayarları bugün itibarıyla başlayacaktır. Ayar ücreti 3 bin TL'dir."

Açıklamaya göre ödemeler, oda toplantı salonuna gidilerek makbuz karşılığında yapılabilecek ya da belirtilen IBAN numarasına plaka ve telefon bilgisi yazılarak havale/EFT yoluyla yatırılabilecek.