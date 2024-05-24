Geçen yılın temmuz ayında yapılan zammın ardından, İzmir'de taksi ücretlerine yeni bir zam yapılması planlanıyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, maliyetlerin artması nedeniyle taksi ücretlerinde yeniden düzenleme yapılacağını belirtti.

Maliyet artışı ve yeni düzenleme

Anık, henüz rakamların netleşmediğini vurgulayarak, "Vatandaşı ve esnafı mağdur etmeyecek bir fiyat düzenlemesi yapılacak," dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi'ne müracaat edeceklerini belirten Anık, zammın detaylarının ulaşım komisyonunda tartışılacağını söyledi.

Üç ana gider kalemi

Anık, geçmişte tarife fiyatlarının mazot üzerinden belirlendiğini, ancak günümüzde tamir, yedek parça ve sigorta giderlerinin dikkate alındığını ifade etti. Anık, araç kaskosu, trafik sigortası ve SGK bedellerinin ciddi maliyetler oluşturduğunu belirtti. Bir aracın kaskosu 40-50 bin TL, trafik sigortası 15-20 bin TL arasında değişiyor. İki şoför çalıştıran bir işletmede SGK bedeli kişi başı 7 bin TL'ye ulaşıyor ve bu maliyetler, toplamda 20 bin TL'yi buluyor.

Vatandaşa yansıyan maliyet

Başkan Anık, artan maliyetlerin tamamen vatandaşa yansıtılmayacağını belirtti. "Uygun bir fiyat ayarlaması yapacağız, bu da haziran ayı içerisinde olacaktır," diyerek, yapılacak zammın makul olacağını söyledi.

Haziran ayında yeni taksimetre tarifesi bekleniyor

İzmir'de taksi ücretlerine yapılacak zam, hem taksi esnafını hem de vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Haziran ayında yürürlüğe girmesi beklenen yeni tarife, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ve ilgili komisyonların onayından sonra netleşecek.