2025 yılının başında, İzmir’de taksimetre ücretlerinde artış olup olmayacağı en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi devletin belirlediği yeniden değerleme oranlarının bu yıl da esnafı etkilediğini belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, şu anda taksi ücretlerine herhangi bir zam yapılmayacağını söyledi.

Başkan Özkan, yaptığı açıklamada, “Bu yıl yüzde 50’nin üzerinde bir yeniden değerleme oranı yapıldı. Trafik cezaları, harçlar ve vergiler arttı. Biz de bu yüklerin altından kalkabilmek için fiyatlarda bir düzenlemeye gitmek zorunda kalacağız. Ancak şu an için taksimetre ücretlerinde bir artış söz konusu değil. Direnebildiğimiz kadar direnmeye çalışacağız. İlerleyen dönemde ihtiyaç olursa, fiyat düzenlemesi yapacağız” şeklinde konuştu.

Korsan taksicilere karşı mücadele

Başkan Özkan, konuşmasında aynı zamanda İzmir'deki korsan taksicilere karşı yürütülen mücadeleye de değindi. İstanbul'da bir firma ile ilgili devam eden bir davaya İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak müdahil olduklarını belirten Özkan, "Bu dava İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından daha önce açılmıştı. Biz de İzmir Şoförler Odası olarak davaya katılma kararı aldık. Mahkeme, bu davayı kabul etti. Şu an bilirkişiler atanmış durumda ve dava 21 Mart’ta yeniden görüşülecek. Söz konusu firmanın yetkilisinin şirketin sahibi olmadığı, yan bağlarının olduğu tespit edildi” dedi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün korsan taksicilikle mücadelede önemli adımlar attığını belirten Başkan Özkan, son bir ayda 200'e yakın aracın kontak kapattığını, bu denetimlerin ise Türkiye genelinde örnek alındığını ifade etti.

Konuşmasının ilerleyen kısmında, İzmir’de taksicilik yapan Oğuz Erge'nin öldürülmesinin yıl dönümüne de değinen Başkan Özkan, “Oğuz Erge meslektaşımızı rahmetle anıyoruz. Bu tür olayların yaşanması, kamera sistemlerinin önemini gözler önüne serdi. Oğuz Erge’nin ölümünden sonra, tüm meslektaşlarımız araçlarına kamera takmak için sıraya girdiler” dedi.