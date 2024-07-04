İzmir’de kendisini taksiciye kaldırım taşıyla saldırarak gasp etmeye çalışan ve tutuklu yargılanan A.T., 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, taksici Selim Keleş, taraf avukatları ve hakkında 'silahla yağmaya teşebbüs' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık A.T. hazır bulundu.

"Alkolün etkisiyle yaptım"

Sanık A.T., önceki savunmasında eksik kaldığını belirterek yeniden savunma yapmak istediğini söyledi. Savunmasında, "Yaptığım hatanın farkındayım. Aşırı alkollü olduğum için vurdum. Poşetin içindeki taşı alkol alırken üzerine oturmak için koymuştum. İçinde alkol var sanıp yanıma almışım. Vurduğum için çok pişmanım. Yağma gibi bir niyetim yoktu. Eşim ve 3 yaşındaki oğlum ortada kaldı. Eşimle boşanma aşamasına geldik. Tahliyemi talep ediyorum," ifadelerini kullandı. Ayrıca, taksicinin, babası ve amcasından 5 milyon lira para istediğini iddia etti.

"Helalleşelim" talebi ve para pazarlığı

Müşteki taksici Selim Keleş ise sanığın amcasının kendisini arayıp buluşmak istediğini belirterek, "Bir kafede oturduk. 'Helalleşelim, adını koyalım' dedi. Ben de durumun ciddiyetini anlattım. Felç kalsam ne olacaktı dedim. O gün öylesine '5 milyon verin helalleşelim' dedim. Onlar da bana 70 bin lira teklif ettiler," şeklinde konuştu. Müşteki avukatı ise olayda kullanılan 3 kilo 600 gram ağırlığındaki parke taşını mahkemeye sunarak, "taşla öldürmeye tam teşebbüs" konusunda inceleme yapılmasını talep etti. Mahkeme heyeti de parke taşını suç delili olarak emanete aldırdı.

Mahkeme kararı: "Gece vakti silahla yağma"

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın "gece vakti silahla yağma" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilini kınadığını belirterek, "Müvekkilim hakkında beraat talebinde bulunmuyorum. Ancak öldürmeye teşebbüs suçlamasına da karşı çıkıyorum," dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "gece vakti silahla yağma" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak 13 yıl hapis cezasına çarptırdı. Olayın teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı cezada indirim yapan mahkeme heyeti, cezayı önce 9 yıl 9 aya sonra da iyi hal indirimi yaparak 8 yıl 1 ay 15 güne düşürdü.

Olayın geçmişi

Olay, 10 Ekim 2023 tarihinde Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde meydana geldi. Karabağlar ilçesinde 35 T 5656 plakalı taksi ile durakta bekleyen Selim Keleş'in aracına binen A.T., Buca ilçesine gitmek istediğini belirtti. Buca ilçesine bağlı Gediz Mahallesi'ne yaklaştıklarında, müşteri Keleş'ten cebindeki paraları vermesini istedi ve tehdit etti. Keleş'in direnmesi üzerine A.T., yanında bulunan kaldırım taşı ile saldırarak gasp etmeye çalıştı. Yaşanan arbedenin ardından saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralanan Keleş Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne gitti. Olayın ardından polis inceleme başlattı ve saldırgan A.T., görüntülerden tespit edilerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen A.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.