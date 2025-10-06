Urla ilçesinde T.A.’nın elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu 32 yaşındaki eşi Burçin Razak A. yaşamını yitirdi.
Olay Urla’da meydana geldi
İzmir’in Urla ilçesine bağlı Önen Koyu’nda, T.A.’nın elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu yanındaki eşi Burçin Razak A. (32) yaralandı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kadın hayatını kaybetti
Ekiplerin yaptığı incelemede Burçin Razak A.’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Şüpheli gözaltında
Olayın ardından T.A. gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde tüfeğin kazara ateş aldığını, fişeklerin eşine isabet ettiğini belirtti.
İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince başlatılan soruşturma devam ediyor.