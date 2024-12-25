İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 20. Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri töreni, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) gerçekleştirildi. Ödül kazananlarına takdim edilen ödüllerle birlikte konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kent merkezindeki tarihi yapıları koruma ve yeniden işlevlendirme hedeflerine dikkat çekerek, "İzmir’in tarihi ve kültürel mirasına her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Tugay, restorasyon projeleriyle tarihi yapıları kültür ve sanat merkezlerine dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kent tarihini yeniden canlandırma projeleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ödül töreni, Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri’nin 20. yılını kutlamak amacıyla yapıldı. Bu yılki ödüller, şehri tarihsel açıdan daha yaşanabilir ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan projelere verildi. İzmir’in önemli yapılarından Bıçakçı Han, Yıldız Sineması ve Emniyet Oteli gibi tarihi mekanlar restore edilerek kültürel alanlara dönüştürülmesi planlanıyor. İzmir’in UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmesi için de büyük adımlar atıldığını belirten Başkan Tugay, Kemeraltı, Basmane ve Kadifekale gibi tarihi alanlarda önemli düzenlemeler yapıldığını söyledi.

İzmir'in geleceği için tarihe saygı

Başkan Tugay, İzmir’in kültürel mirasının daha fazla anlaşılması ve korunması adına önemli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. "İzmir'i, kültürel ve tarihi mirasıyla en başarılı şehir yapmayı hedefliyoruz" diyen Tugay, bu amaç doğrultusunda çok daha fazla kaynağın kullanılacağını ifade etti. Ayrıca, İzmir’in dünyanın en eski açık hava çarşılarından Kemeraltı ve tarihi Levanten köşkleri ile pek çok farklı yerleşim alanının zengin bir kültür mirasına sahip olduğuna dikkat çekti.

Yeni başlangıçlar: Okul projeleri ve gençler için teşvik

Bu yıl itibariyle ödül kategorilerine yeni bir başlık eklendi: "Tarihine Sahip Çıkan Okul Projelerinin Onurlandırılması". Başkan Tugay, genç nesillerin kültürel mirasa olan ilgisini artırmak ve onları bilinçlendirmek için eğitim projeleri ile yapılan çalışmalara teşekkür belgeleri sundu. Bu sayede, tarihi değerlerin korunması konusunda yeni nesillerin rolü de daha fazla vurgulanmış oldu.

20. Yıla Özel Jüri Özel Ödülleri verildi

Tarihi mekanlarda geleneksel zanaatların yaşatılmasına katkı sağlayan usta sanatçılar Feti Pamukoğlu ve Ozan Özdemir, Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. İzmir’in kültürel mirasını yaşatmak adına önemli çalışmalar gerçekleştiren bu ustaların, ödüle layık görülmesi büyük takdir topladı.

İzmir'in kültürel mirasına bir övgü: Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri

İzmir’de kültürel miras bilincini artırmaya yönelik yapılan Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri, ülkemizde eşsiz bir örnek teşkil ediyor. Bu ödüller, İzmir’in tarihi değerlerini koruma yolunda önemli bir simge haline gelmiş durumda ve bu yıl 20. kez verildi. 2021 yılında Avrupa’daki prestijli Europa Nostra Ödülleri’nde "Eğitim, Öğretim ve Bilinçlendirme" dalında jüri özel ödülü kazanan İzmir, bu alandaki başarılarını uluslararası arenada da kanıtlamış oldu.

Jürinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda ödüle değer görülen çalışmalar şöyle:

Korumada Süreklilik Ödülü

Gülsen Ertürk Evi (Yeni Foça)

Mahmut Karnas Evi (Yeni Foça)

Nazmiye Arabacı Evi (Yeni Foça)

Ali Rıza Cakubey Evi (Yeni Foça)

Ahmet Can Taşkan, Köprübaşı Fırını (Urla)

Mehmet Erol, Saatçi (Urla)

Çetin ve Sevil Özgül Evi (Urla)

Yılmaz Eren Terzi (Urla)

Füsun ve Güven Çağatay Evi (Varyant)

Arife Döner Evi (Birgi)

Ayşe Adalet Süzer Can Evi (Birgi)

Ali Haydar Ayla, Kubbeli Bakkal (Menemen)

Tarihi Yapıda Yaşam Ödülü

Yahya ve Fatma Şahinkoç, Şahinkoç aile apartmanı (Bergama)

Sermin Demirutku Evi (Tire)

Gülten Yeniyurt, Halil Yeniyurt Sakaoğlu Fırını (Basmane)

Erdem Tok, Tokoğlu Fırını (Birgi)

Nuran ve Ayfer Yağcıer Evi (Birgi)

Tarihi Mekânda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması Dalında Jüri Özel Ödülü

Feti Pamukoğlu - Saatçi (Kemeraltı)

Ozan Özdemir - Çalgı Yapım Ustası (Kemeraltı)

Tarihi Mekânda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması Ödülü

Cihangir Dinç, Fıçıcı (Kemeraltı)

Ali Demirci Kalaycı Ustası (Bergama)

Hulki İğek (Saz Yapım Ustası, TRT Sanatçısı), Hilkat İpek (Saz

Yapım Ustası), Yılmaz İpek Saz Evi

Sakıp Taş, Tenekeci (Havra Sokağı)

Özgün İşlevin Değiştirildiği Esaslı Onarım Ödülü

Ziraat Bankası İzmir Sanat Müzesi (Gazi Bulvarı,

Konak)

Proje Müellifi: Uluç Pakben

Yapı Sahibi: Ziraat Bankası A.Ş.

Yüklenici: Gökalp Proje Müşavirlik A.Ş.

Özgün İşlevin Korunduğu Esaslı Onarım Ödülü

Ender Hanım Gülcüoğlu Konağı (Tire)

Proje Müellifi: Zinet Benal Kabaklı

Yapı Sahibi ve Yüklenici: Ender Akın

Balcıoğlu Evi (Foça)

Proje Müellifi: Uluç Pakben

Yapı Sahibi: Kürşat Balcıoğlu

Yüklenici: UMART Mimarlık Müh. Ltd. Şti.

Basit Onarım Ödülü

Natırzade Evi (Kemeraltı)

Yapı Sahibi: Serdar Dağistan

Proje Müellifi: Burcu Kaplan

Yüklenici: Umart Mimarlık Mühendislik Ltd. Şti.

Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı Ödülü

Tire Bandosu; Yüz Yıllık Seslerin İzinde (Belgesel) Yapımcı

Yönetmen Sevcan Aytaç Sönmez ve paydaşları

Tarihine Sahip Çıkan Okul Projelerinin Onurlandırılması

Teşekkür ve teşvik belgeleri alan okullar şöyle:

Özel İzmir Sev İlkokulu, Liman Kenti İzmir

İstek İzmir Okulları - Çocukların Gözü ile Kültür Mirası İzmir

UKEB Okulları, Geçmişten Günümüze Bergama Antik Kenti ve

Kültürel Mirasın İncisi Parşömen

Özel İzmir Amerikan Koleji, Vebanın İzinde; Kara Ölüm Ve

Seferihisar Veba Mezarlığı

Özel Piri Reis Okulları, Barışın Simgesi, Urla’nın Yeşil Hazinesi

TED İzmir Koleji Ortaokulu, Geçmişin İzinde Kamanlı Yerleşkesi

Özel Kent Koleji - Kanatlarımın Altında İzmir'im

Özel Mavişehir Sınav Anadolu Lisesi, Bergama’nın Dünyaya

Armağanı: Parşömen Araştırma Projesi

Özel Karşıyaka Sınav Anadolu Lisesi, Ege Bölgesinin Unesco

Değerleri

Bahçeşehir Koleji İzmir Kuzey Kampüsü Fen Ve Anadolu Lisesi,

Hiç Kapanmayan Müze, Hiç Uyumayan Şehir İzmir

Bilsev Koleji, Yaşayan Bergama

Bilsev Koleji, Daha Çok Var Ol Teos

İzmir Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe Kampüsü, Küçük Kâşifler

Şehrini Tanıyor

İzmir Radikal Okulları Konak Kampüsü, Mimaride Doğanın İzleri

"Art Nouveau" Konulu Dergi Çalışması

İzmir Özel Saint Joseph

Fransız Lisesi, İzmir 'Kültürel Mirasa Yolculuk' Dergi Çalışması

İzmir Özel Türk Koleji Bornova Kampüsü, Evliya Çelebi'nin

İzinde Kemeraltı

Bayraklı Uğur Okulları, Bornova Köşkleri ve Bir

Örnek Gezi Mattheys Köşkü

İzmir Özel Türk Koleji Konak Bahattin Tatış Kampüsü, İzmir’de

Endüstri Miras Alanlarının Korunması ve Kentsel Belleğin

Sürdürülebilmesi: Alsancak Liman Ardı Bölgesi Örneği

Bedriye Gülay Beşikçi ve Yavuz Çorapçıoğlu’na ödül

Törende Basmane’nin Kültürel Mirasını Kapsayan Resimleri ile

Bedriye Gülay Beşikçi’ye ve İzmir Görsel Koleksiyonu ile Prof.

Dr. Yavuz Çorapçıoğlu’na da ödül verildi.