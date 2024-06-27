Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası, İşgal güçlerine ilk kurşunun atıldığı kent olarak tarihe geçen İzmir, dün gece yine tarihi bir gün yaşadı.

24 yıldır yayın hayatını sürdüren Haber Ekspres Gazetesi, Radyo Pause, Haber Eksprescom.tr Web Sitesi ve EGE’den TV’yi bünyesinde barındıran Karne Medya Grubu’nun, İzmir Arena’daki lansmanı ve ödül töreni tüm Ege’yi buluşturdu.

Can dostlarımızla ilgili haberi 181 bin 895 kez okunduğu için ödüle layık görülen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, “Kristal Ödülü”nü alırken söyledi söz, gecenin tarifi oldu:

İzmir için tarihi gün…

O tarihi gecede, Ege’nin dört bir yanından gelen konuklarla birlikte olmak gerçekten, İzmir’den yayın yapan ulusal bir TV kanalı ve günlük gazete için onur vericiydi.

Karne Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eyüphan Gündoğdu’nun, “Biz İzmir’iz, biz Ege’yiz diye başlayan konuşması, gazetemiz Haber Ekspres, ulusal tv kanalımız EGE’den Tv’nin yayın politikasının işaretleri oldu.

Artık Ege’nin İzmir’in çok güçlü bir gazetesi ve uydudan, bildiğiniz tüm televizyon yayın platformlarından izlenebilecek ulusal yayın yapan bir televizyonu var.

Yıllardır hayal ettiği rüyasını gerçekleştirerek İzmir medya tarihine adını yazdıran Karne Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eyüphan Gündoğdu’yu e onu bu büyük savaşında hiç yalnız bırakmayan en büyük destekcisi Haber Ekspres Gazetesi İmtiyaz Sahibi eşi Dilek Köktaş Gündoğdu’yu, güzeller güzeli kızı Radyo Pause Yönetim Kurulu Başkanı Berennaz Gündoğdu’yu tüm kalbimle kutluyorum.

Hayallerinin peşinde koşarken, onunla birlikte olmak, birlikte çalışmak, bütün bu yayın organlarının sorumluluğunu üstlenmek bana onur veriyor.

Söz verdik birlikte yola çıktık.

Başardık.

Ama yolun başındayız

Ege için, İzmir için daha da güzel şeyler yapacağız.

Bize inananlara, o tarihi günde bizi yalnız bırakmayanlara, önemli nedenlerden dolayı gelemeyip telgraf, mesaj ve çiçekleriyle gecemize renk katanlara yürekten teşekkürler.

Bir teşekkür de mesai arkadaşlarıma etmek istiyorum.

Teşekkürler, Haber Ekspres Gazetesi’nin o muhteşem sayfalarını hazırlayan Görsel Yönetmeni Serdar Ağır, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ramazan Aker, Haber Müdürü Nurican Albayrak, editör Meliha Ceylan ve Tuğçe Yerdelen, muhabir Turgay Kılıç ve Burcu Yanar.

Yayın Grubu Başkan Ercan Doğu’ya, EGE’den TV ‘nin Genel Müdürü Özay Yılmaz’a, Haber Ekspres .com.tr Web Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Mutlu Yılmaz’a, Ceo Cumhur Küçük Kahveci’ye mesai saati tanımadan verdikleri emekler için teşekkürler.

GÜNÜN SÖZÜ

Yine gerçeklerden açtık kapıyı

Bir pirin önünde kıldık tapıyı

Arı birlik ile yapar yapıyı

Birlik ile bitmeyende bal olmaz.

Pir Sultan Abdal

