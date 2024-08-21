İzmir’de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde düzenlenen bir operasyonla tarihi eser kaçakçılığı yapan bir kişi yakalandı. Ödemiş Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede yürüttükleri uzun süreli takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler operasyona imza attı

Savcılık koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin evinde yapılan aramada Roma dönemine ait 67 sikke ve 16 obje ele geçirildi. Ayrıca, tarihi eserlerin tespiti için kullanılan bir dedektör de bulundu.

Şüpheli emniyete götürüldü

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgulamasının ardından adli makamlara sevk edilecek.