4,5 milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye'nin en büyük 3. şehri olan İzmir, her köşe başında etkileyici bir tarihi hazine ve çarpıcı bir anıtla karşılaşabileceğiniz bir destinasyon.

Tarihi ve Kültürel Zenginlikler:

İzmir Saat Kulesi:



1901 yılında inşa edilen İzmir Saat Kulesi, şehrin en ikonik simgelerinden biridir. Kemeraltı Çarşısı'nın girişinde yer alan bu etkileyici saat kulesi, özgün mimarisiyle diğer Osmanlı saat kulelerinden ayrılıyor.

Tarihi Asansör:



1907 yılında yaptırılan Tarihi Asansör, 58 metre yüksekliğiyle dikkat çeken bir yapıdır. Mithatpaşa Caddesi ile Şehit Nihatbey Caddesi arasında yer alan asansör, sunduğu panoramik İzmir manzaraları ile ünlüdür. Asansörün en üst katında ise bir kafeterya ve seyir terası bulunmaktadır.



Konak Meydanı:



Resmi adı Atatürk Meydanı olan Konak Meydanı, İzmir'in en hareketli meydanlarından biridir. İlk Kurşun Anıtı, İzmir Saat Kulesi ve Konak Yalı Camii gibi pek çok simgesel yapıya ev sahipliği yapan meydan, Ege Denizi manzaralı parklar, yürüyüş yolları, onlarca mağaza, kafe ve kaliteli restoranlarıyla İzmir'i keşfetmeye başlamak için ideal bir noktadır.





Efes Antik Kenti:



Türkiye'nin en çok ziyaret edilen tarihi hazinelerinden biri olan Efes Antik Kenti, her biri UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Çukuriçi Höyük, Ayasuluk Tepesi, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi farklı bölümlerden oluşmaktadır. Antik dönemin en büyük ve güçlü kentlerinden biri olan Efes Antik Kenti, uzun tarihinde Herakleitos ve Hermodor gibi pek çok filozof ve bilim insanı da yetiştirmiştir.

Agora Ören Yeri:



İzmir merkezinde yer alan Agora Ören Yeri, M.S. 2. yüzyılda Roma döneminde inşa edilen ve kentin pazar yeri olan agoradır. 3 katlı olarak inşa edilmiş olan agora, bölgedeki en iyi korunmuş agoralardan biridir. Yapılan kazılarda pek çok önemli tarihi eserin bulunduğu ve UNESCO tarafından 2020 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Agora Ören Yeri, sizi şehrin ortasında tarihte bir yolculuğa çıkarabilecek etkileyici bir yerdir.

Kadifekale:



İzmir merkezindeki etkileyici tarihi yapılardan bir diğeri de 186 metre rakımlı bir tepesinde yer alan ve binlerce yıllık bir tarihi olan Kadifekale'dir. M.Ö. 3000 yılları başında Büyük İskender'in ölümünden sonra inşa edildiği düşünülen Kadifekale, uzun tarihi boyunca onlarca medeniyet tarafından kullanılmıştır.



Kemeraltı Çarşısı:

Dünyanın en eski çarşılarından biri olması ile ünlü Kemeraltı Çarşısı, günümüzde de İzmir'in en büyük açık hava pazarı konumundadır. Çarşı, Mezarlıkbaşı semtinden Konak Meydanı'na kadar geniş bir alana yayılıyor. 15.000'den fazla dükkan ve mağazanın bulunduğu tam bir alışveriş cenneti olan çarşı, 1650 ile 1670 yıllarında denizin doldurulması ile oluşturulmuştur.

Kültürpark:



Atatürk'ün isteği ile 1936 yılında kurulan Kültürpark, 20.000 m2 gibi büyük bir alan içerisinde Atatürk Açık Hava Tiyatrosu, 16 sergi.



