İzmir, Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm hamlelerinden birine hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Dünya Bankası iş birliğinde yürütülen "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında, deprem riski yüksek bölgelerde yaşayan vatandaşlar güvenli ve modern konutlara kavuşacak.

1,5 Milyar TL'lik Destek Başlıyor

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, yıl sonuna kadar kentte 1,5 milyar TL kredi kullandırılacağını açıkladı. Vatandaşlar 3 milyon TL limitli kredi kullanabilecek, %0,69 faiz oranı, 180 ay vade ve 1 yıl faizsiz geri ödemesiz dönemden yararlanacak.

Başvurular Bayraklı Adalet Mahallesi'nde

Projenin pilot uygulama bölgesi olarak seçilen İzmir’de başvurular, Bayraklı Adalet Mahallesi’ndeki TOKİ bloklarındaki irtibat ofisine yapılabilecek. Kaya, “Riskli yapılarda oturan vatandaşlar için sağlanan bu destek, İzmir’in kentsel dönüşüm sürecinde yeni bir sayfa açacak” dedi.

Depreme Dayanıklı İzmir

Kaya, İzmir’in birinci derece deprem bölgesi üzerinde bulunduğunu hatırlatarak, Karaburun’dan Bornova’ya kadar birçok fay hattının bulunduğunu belirtti. “Kentteki yapıların yaklaşık %70’i deprem yönetmeliklerine uygun değil. On binlerce binanın yeniden yapılması veya güçlendirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Kentsel Dönüşüm Siyaset Üstü Bir Mesele

AK Parti İzmir Milletvekili, kentsel dönüşümün yalnızca bina yenilemek anlamına gelmediğini vurguladı. “Zemin etütleri yapılmadan, mühendislik ilkelerine uygun sistemler kurulmadan dönüşüm olmaz. İzmir’in geleceğini sadece yeni binalarla değil, daha yeşil, planlı ve dirençli bir şehir düzeniyle inşa etmeliyiz” dedi.

İzmir’in Tarihindeki En Büyük Yatırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlanan destek, İzmir’in tarihindeki en büyük kentsel dönüşüm yatırımı olarak değerlendiriliyor. Kaya, “Depremi önleyemeyiz ama yıkımı önleyebiliriz. Uzun vadeli ve düşük faizli krediyle vatandaşlarımız evlerini yenileyebilecek” ifadelerini kullandı.