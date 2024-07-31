İzmir'in Çiğli ilçesinin Güzeltepe Mahallesi’nde, Süleymancılar tarikatına ait Kuran İlimlerine ve Milli Kültüre Hizmet Vakfı'nın açmak istediği öğrenci yurduna karşı gerçekleştirilen protesto etkinlikleri devam ediyor. Mahalle sakinleri, bu kez “Tarikatlara Karşı Aydınlanma Şenliği” düzenleyerek seslerini duyurdular.

'Gençlerimiz karanlığa sürüklenmesin'

Sado Turgay Tekin Parkı'nda gerçekleşen şenlikte, yüzlerce mahalleli çocukları ve torunlarıyla birlikte yer aldı. Şarkıların söylendiği, oyunların oynandığı etkinlikte, Güzeltepe Mahalle Meclisi'nden Nezahat Akdüzgün Akdağ, açılış konuşmasında önemli mesajlar verdi. Akdağ, “Bu mahalle hepimizin, birlikte mücadele ederek tarikat oluşumlarını engelleyebiliriz. Kadınlarımız özgürce giyinip gezebilsin, haklarını bilsin ve savunsun diye buradayız. Gençlerimiz karanlığa sürüklenmesin, kendilerini yalnız hissetmesin diye buradayız” dedi.

‘Tarikatlar, yaşamlarımızı karanlığa mahkum ediyor’

Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi adına konuşan avukat Emel Diril ise, Türkiye'deki tarikat ve cemaatlerin etkinliğine dikkat çekti. Diril, “Mücadeleyi sadece direngen bir tarihi olan mahalleler ile sınırlayamayız. Tarikatlar, yoksulların çaresizliğinden besleniyor ve yaşamlarımızı karanlığa mahkûm ediyor. Biz buna dur diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Şenlik yürüyüşle sona erdi

Şenlik, çeşitli konserlerle renklendirilirken, etkinlik sonunda açılmak istenen tarikat yurdunun önüne yürüyüş düzenlendi. Mahalle sakinleri, özgürlük, eşitlik ve aydınlanma taleplerini haykırarak birlik ve dayanışma mesajı verdiler.