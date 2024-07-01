İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Karaağaç Mahallesi'nde evlere yakın alandaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da traktörler ve su tankerleriyle destek verdi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, bazı zeytin ve meyve ağaçları zarar gördü.
Kaynak: aa