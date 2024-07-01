Bunlar da ilginizi çekebilir

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, bazı zeytin ve meyve ağaçları zarar gördü.

Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da traktörler ve su tankerleriyle destek verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Giresun'da "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" törenle kutlandı

Giresun'da "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" törenle kutlandı

Karaağaç Mahallesi'nde evlere yakın alandaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.