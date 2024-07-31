Olay, gece saatlerinde Goncalar Mahallesi 6010/1 Sokak'taki bir apartmanda gerçekleşti. İddialara göre, Osman Şahin, evine gelen kişi veya kişilerle bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, Şahin, evindeki ruhsatlı tüfeğiyle vuruldu.

Olayın ardından şüpheli ya da şüpheliler kaçarken, çevredeki vatandaşların silah seslerini duyması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Osman Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahin'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlatarak, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor