İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Planlama Ajansı (İZPA), İzmir’in uzun vadeli vizyonunu belirlemek amacıyla hazırlanan İzmir Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi kapsamında "Nasıl Bir İzmir" panel serisine devam ediyor. Serinin altıncı oturumu, “Tasarım Kenti ve Kentin Tasarımı” başlığıyla, İzQ İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi. Panel, şehirdeki tasarım anlayışının nasıl evrildiğini ve gelecekteki stratejileri tartıştı.

Kültürpark ve İzmir’in tasarım yolculuğu

Panelin açılış konuşmasını yapan Deniz Güner, İzmir’in 20. ve 21. yüzyıldaki planlama süreçlerine dair tarihi bir bakış sundu. Güner, İzmir’in 1922 yangını ve mübadele yıllarından sonra bir dönüşüm sürecine girdiğini ve bu dönemde Kültürpark’ın şehrin kimliğini değiştiren bir proje olduğunu belirtti. İzmir’in zamanla tasarım odaklı bir şehir haline geldiğini ifade eden Güner, şehirdeki kadın güvenliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularının da mimarlık ve şehir planlamasında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

İzmir’in sosyal dinamikleri ve geleceği

Ayşe Köse Badur ise İzmir’deki toplumsal ihtiyaçlar üzerine bir araştırma paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre, İzmirlilerin çoğu şehri sakin, özgür, ulaşımı kolay ve iklimi elverişli bir yer olarak değerlendiriyor. Ancak, artan nüfus ve barınma sorunları, yeşil alan eksiklikleri gibi endişeler de ön plana çıkıyor. Kentsel dönüşüm ve gençlerin istihdam sorunları, gelecekteki İzmir planlamasında önemli bir yer tutacak. İzmir’in kadınlar için özgür bir kent olma özelliğinin korunması gerektiğine dikkat çeken Badur, gençlerin kentte kalabilmesi için daha fazla istihdam alanı yaratılmasının önemini vurguladı.

Mahalle sakinlerinin katılımı önemli

Panelin son konuşmacısı Ali Faruk Göksu, mahalle tasarımlarının, mahalle sakinlerinin katılımıyla yapılması gerektiğini belirtti. Göksu, empati odaklı bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiğini ve projelerin yerel halk tarafından sahiplenilmesinin önemini vurguladı. Ayrıca, kentsel yoksulluk ve katılımcı yönetim konularına dikkat çekerek, bu tür projelerde kadınların ve çocukların da aktif rol almasını önerdi.

İzmir’in geleceği için yeni perspektifler

İzmir Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi kapsamında düzenlenen bu panel, şehrin geleceğine dair önemli çıkarımlar sağladı. Doğal sistemlerin şehir planlamasında daha etkin bir şekilde kullanılabileceği vurgulandı ve yeşil kuşak politikalarının İzmir’e uyarlanabilirliği tartışıldı. İzmir’in sürdürülebilir kalkınma, çevre etkileri ve sosyal etkiyi göz önünde bulundurarak tasarlanması gerektiği ifade edildi.

Panel serisi devam edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği "Nasıl Bir İzmir" panel serisi, iki haftada bir devam edecek. Tüm İzmirlilerin katılımına açık olan bu etkinlikler, şehrin geleceği için önemli çıktılar sağlamayı hedefliyor. Bu süreçte, İzmir Vizyon 2074 için somut adımlar atılması bekleniyor.