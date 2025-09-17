İzmir Akdeniz Akademisi tarafından hayata geçirilen etkinlik, “Dirlik” temasıyla eylül ayında başlayacak ön atölyeler ve söyleşilerle tasarım dünyasını bir araya getirecek. Program 7 Kasım’a kadar kentin farklı noktalarında sürecek.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek “Açık Sınıf: Bergama Vapuru’nda Kamusal Dersler” programı, 20 Eylül Cumartesi günü saat 10.30’da ilk dersle başlayacak.

İlk buluşmada, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Öğr. Üyesi Turgay Gülpınar, “Gecekonduyu Özneleşme Üzerinden Düşünmek: Kolektif Yaratıcılıktan Devrimci Potansiyele” başlıklı dersiyle katılımcılarla bir araya gelecek.

Konak İskelesi’nde demirli Bergama Vapuru’nda gerçekleştirilecek dersler, 1 Kasım’a kadar her cumartesi 10.30-12.30 saatleri arasında devam edecek. Paulo Freire’nin özgürleştirici eğitim yaklaşımından esinlenerek hazırlanan derslerde katılımcılar yalnızca dinlemekle kalmayacak, fikirlerini yazarak ve paylaşarak kolektif belleğe katkıda bulunacak.

Açık Sınıf dersleri, etkinliğin 17 Ekim’de yapılacak resmi açılışı öncesinde ilk atölye programı olarak tasarlandı. Böylece İzmirliler, tasarımın farklı alanlarında interaktif bir deneyim yaşama imkânı bulacak.

2016 yılından bu yana düzenlenen İyi Tasarım İzmir, Akdeniz ölçeğinde dünya meselelerine odaklanan tasarım çalışmalarını kente taşıyan kapsamlı bir kamusal program olarak öne çıkıyor. Her yıl belirlenen tema çerçevesinde sergiler, paneller, film gösterimleri ve atölyelerle tasarım topluluklarını bir araya getiren etkinlik, İzmir’in tasarım kapasitesini eşitlikçi, işbirlikçi ve katılımcı bir anlayışla güçlendirmeyi hedefliyor.

Türkiye’de sayılı, İzmir’de ise tek uzun soluklu tasarım etkinliği olan İyi Tasarım İzmir, 10’uncu yılında “Şehirde Tasarım Var” sloganıyla kenti, Akdeniz’in ve dünyanın tasarım odaklı tartışmalarının merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.