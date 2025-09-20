İzmir'in Menderes ilçesinde taşınma sırasında nakliye asansöründen düşen bir koltuk, 9 yaşındaki E.A.'nın üzerine düştü. Ağır yaralanan küçük kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak nakliye firmasında çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

Korkunç kaza İzmir’de meydana geldi

Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'taki bir apartmanda taşınma sırasında nakliye asansörüne 5. kattan yüklenen koltuk, asansörün düşmesi sonucu apartmanın bahçesine düştü. Koltuğun altında kalan 9 yaşındaki E.A., ağır şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hemen Menderes Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili olarak nakliye firmasında çalışan M.G., E.G. ve A.H.M., gözaltına alındı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirerek, kazanın sebeplerini araştırıyor.