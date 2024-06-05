Hizmette mükemmellik anlayışıyla otomotiv sektöründe önde gelen Vosmer Otomotiv, İzmir Arena’da düzenlenen 6. İzmir Çocuk Çikolata ve Tatlı Festivali’nin ana sponsoru oldu. LocFestivals tarafından organize edilen bu büyük etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti.

Vosmer Otomotiv’den İzmir’e büyük destek

Festivalle ilgili açıklamalarda bulunan Vosmer Otomotiv Genel Müdürü Siyon Karmona, “Otomotiv sektöründe kendini kanıtlamış bir şirket olmanın yanı sıra gerek spor gerekse kültür ve sanata olan duyarlılığımızı, şehrimizin kültürel zenginliklerini desteklemek amacıyla yapılan bu tip etkinliklerin içerisinde yer alarak gösteriyoruz. İzmir’in ruhunu yansıtan bu festivale ana sponsor olarak katkıda bulunduğumuza inanıyoruz” dedi.

Festivalde büyük ilgi

29 bin kişinin katıldığı İzmir Çocuk Çikolata ve Tatlı Festivali, Türkiye’nin en çok ziyaretçi çeken etkinliklerinden biri olarak dikkat çekti. Festivalde, çikolata ve tatlı konusunda dünya çapında başarılar elde etmiş ünlü şeflerin düzenlediği workshoplar büyük ilgi gördü. Ayrıca, çocuklar ve yetişkinler için planlanan atölyeler, söyleşiler, gösteriler ve oyun alanları, İzmirlilere keyifli anlar yaşattı.

Vosmer otomotiv standı ve etkinlikleri

Festival boyunca Vosmer Otomotiv’in standı, eğlenceli oyun alanları ile büyük ilgi gördü. Siyon Karmona, “Otomobil satan bir şirket olmanın ötesinde, doğduğumuz şehir İzmir’e ve İzmir halkına katkı sağlamak için bu tür etkinliklerde yer almayı sürdüreceğiz” dedi. Vosmer Otomotiv, çocuklara yönelik interaktif sahne gösterileri ve farklı etkinliklerle de festivalde yer aldı.

Sosyal sorumluluk projesi

Festival süresince, Vosmer Otomotiv sponsorluğunda düzenlenen çocuklara yönelik etkinliklerde, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Yaya Geçidi ve Trafikte Saygı temalı eğitici hediyeler dağıtıldı. Bu projeyle Vosmer Otomotiv, çocukların trafik kurallarına duyarlılığını artırmayı hedefledi.

İzmir Arena’da vosmer rüzgarı

Üç gün süren festivalde, Vosmer Otomotiv’in standı İzmirliler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Etkinlik boyunca çocuklar ve aileleri için düzenlenen eğlenceli aktiviteler, festivale renk kattı.

Festival, Türkiye’nin en büyük etkinliklerinden biri olarak, İzmirlilere unutulmaz anlar yaşattı. Vosmer Otomotiv, sosyal sorumluluk projeleri ve şehre olan katkılarıyla İzmir’in kültürel zenginliğine destek olmaya devam edecek.