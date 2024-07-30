Dün akşam saat 22.00 sıralarında Sığacık Mahallesi açıklarında, Hakan D. (60) tarafından kullanılan ‘DERYA 01’ isimli tekne, arkadaşları ile birlikte Teos Marina'dan denize açıldı. Denizde seyir halindeyken teknenin motoru arıza yaptı ve yardım talebi üzerine zodyak bot ile yedeğe alındı. Marinaya yaklaşık 300 metre kala, teknenin motoru yeniden çalıştırıldığında benzin deposundan çıkan yangın patlamaya neden oldu.

Yaralılar denize atlarken kurtuldu

Patlama anında teknede bulunan 6 kişi alevler arasında kalarak kısmen yandı. Yaralılar, alevlerden kaçmak için denize atlamak zorunda kaldı. Olayın ardından, sahil güvenlik ekibi bölgeye sevk edildi ve yaralılar denizden kurtarılıp marinadaki sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan biri Urla Devlet Hastanesi'ne, diğerleri ise önce Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne ardından Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yılmaz Vural hastaneye geldi

Olayın ardından, kaza haberini alan teknik direktör Yılmaz Vural, yaralı arkadaşları Oskar Gültaşlı ve K.G.'yi ziyaret etmek üzere Bayraklı Şehir Hastanesi'ne gitti. Vural, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaralıların vücutlarında ikinci derecede yanıklar olduğu, ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Patlama sebebi inceleniyor

Olayla ilgili yapılan incelemelerde, ‘DERYA 01’ teknesinin motor kısmındaki benzin kaçağının, zodyak bot aracılığıyla marinaya çekilmesi sırasında meydana gelen patlama ve yangına neden olduğu belirlendi. İtfaiye ekipleri, konuyla ilgili detaylı bir rapor hazırlayarak olayın nedenlerini araştırmaya devam ediyor.

Soruşturmanın sürdüğü olay, deniz güvenliği konusunda önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Yaralıların durumu ile ilgili güncel bilgiler takip ediliyor.