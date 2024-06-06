İzmir Valiliği'nin koordinasyonunda, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Robokod İzmir Bilişim ve Kodlama Projesi Şenliği' büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şenlikte, bin 79 öğrenci, toplamda 600 farklı projeyle sahne aldı.

Kodlama eğitimine büyük katılım

Robokod İzmir kapsamında kent genelinde 7 bin 708 öğrenci robotik kodlama eğitimi aldı. Şenlikte konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, projenin başlangıcından bu yana 850 bin öğrencinin kodlama eğitimi almasını hedeflediklerini belirtti. Vali Elban, “Bu projeyle, il genelindeki tüm öğrencilerimizin dijital okuryazar olmasını, teknolojiyi anlamasını ve bu alanda kendilerini geliştirmesini hedefliyoruz” dedi.

Gençlerden yaratıcı projeler

Etkinlikte sergilenen projeler arasında otomatik bahçe sulama sisteminden akıllı mühimmatlara kadar birçok yenilikçi çalışma yer aldı. 12. sınıf öğrencisi Oğuzhan Taha Süvari'nin geliştirdiği otomatik bahçe sulama projesi, evden uzakta olunduğunda bile bitkilerin sulanmasını sağlıyor. Süvari, “Toprak nem sensörümüz sayesinde, toprak kuru olduğunda su motoru devreye giriyor ve bitkiler otomatik olarak sulanıyor” diye anlattı.

Teknolojiye yön veren gençler

sınıf öğrencisi Alperen Egen'in 'Kürşat' projesi ise akıllı mühimmat alanında dikkat çekti. Egen, “Modern roket sistemleri ve katı ile sıvı roket motorları üzerinde çalışıyoruz. ‘Kürşat’ projemiz, uçaklardan ve SİHA'lardan bırakılabilecek kitle imha silahı olarak tasarlandı” dedi.

Hedef: Dijital Okuryazarlık

Vali Elban, projelerin etkileyici olduğunu ve gelecek yıl daha fazla ve daha teknolojik olarak gelişmiş projelerle karşılaşmayı umduklarını ifade etti. “Amacımız, İzmir’i teknolojinin merkezi haline getirmek ve bu alanda farkındalık yaratmak” diyerek sözlerini tamamladı.