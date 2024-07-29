İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim kriziyle mücadelede önemli bir adım daha atarak, karbon salımını önleyen ve temiz enerji sağlayan hibrit güneş ağaçları projesini devreye aldı. Bostanlı'da oluşturulan İklim Nötr Noktası'nda hem güneşten hem de rüzgardan elde edilen enerji, küçük elektrikli araçlar, bisikletler ve elektronik cihazların şarj edilmesine olanak tanıyor.

Hibrit Güneş Ağaçları ile Temiz Enerji

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin iklim nötr ve akıllı şehir hedeflerine ulaşması için önemli bir proje başlattı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, ESHOT Genel Müdürlüğü ve Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Bostanlı'da ilk İklim Nötr Noktası kuruldu. Burada, hem güneş hem de rüzgar enerjisinden yararlanan hibrit güneş ağaçları yerleştirildi. Bu ağaçlar, hem enerji üretimi hem de gölge alan sağlama işlevi görüyor.

Bir Hanenin Yıllık Enerji Tüketimini Üretiyor

İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Ahmet Toker, Bostanlı Vapur İskelesi, ESHOT durakları ve bisiklet yollarının kesişim noktasının stratejik bir alan olduğunu belirtti. Toker, “Hibrit güneş ağacında, her biri 155 watt gücünde 5 panel ve bir rüzgar türbini bulunuyor. Toplamda 1.75 kilovatlık kurulu güce sahip bu sistem, bir hanenin yıllık enerji tüketimini üretiyor. Amacımız, temiz enerjiyi günlük hayata entegre ederek toplumsal fayda sağlamaktır,” dedi.

Vatandaşların Görüşleri

Projeden yararlanan Faria Turmanidze, “Güneş panelleri doğaya büyük katkı sağlıyor. Bu tür yenilikçi projeler, gelecekteki nesiller için önemli bir değer taşıyor. Doğa dostu enerji kaynaklarını desteklemek, hepimizin sorumluluğudur,” şeklinde konuştu.

Mahsun Tamur, “Bu proje sayesinde insanlar, elektronik eşyalarını şarj edebilmek için kafelerde dolaşmak zorunda kalmayacak. Temiz enerjiyle rahatça telefonlarını veya tabletlerini şarj edebilecekler,” dedi.

Öğrenci Gökdeniz Toprak, projeyi faydalı bulduğunu belirterek, “Telefonumun şarjı bittiğinde zorlanıyordum. Bu proje gerçekten işimize yaradı,” ifadesini kullandı.

Ahmet Çağan Karlı ise, “Günlük hayatımı kolaylaştıran bu çalışma sayesinde ailemle iletişim kurmakta sorun yaşamıyorum. Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması açısından çok güzel bir uygulama. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim,” dedi.