İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde temizlik işçisi olarak çalışan C.A., tuvalette bulduğu cüzdanı polise teslim etti. İçinde 400 bin lira değerinde döviz ve altın bulunan cüzdan, yapılan araştırmanın ardından sahibi M.S.’ye teslim edildi.

Terminalde unutulan cüzdan paniğe yol açtı

Olay, İzmir Otogarı’nın tuvaletinde meydana geldi. Temizlik görevlisi C.A., yerde düşürülmüş bir cüzdan buldu. Durumu hemen Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildiren işçi, cüzdanı hiç dokunmadan polise teslim etti.

400 bin lira değerinde döviz ve altın bulundu

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede cüzdanın içerisinde 400 bin lira değerinde döviz ve altın bulundu. Kimlik bilgilerinden yola çıkılarak sahibinin M.S. olduğu belirlendi.

Cüzdan sahibine teslim edildi

Emniyetteki işlemlerin ardından cüzdan, M.S.’ye eksiksiz şekilde teslim edildi. Olay sonrası duygularını dile getiren M.S., temizlik işçisine teşekkür etti.