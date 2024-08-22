İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Kent Temizliği Şube Müdürlüğü'nde görevli temizlik işçileri, uzun süredir talep ettikleri vasıflarının verilmemesi nedeniyle dün iş bırakma eylemine başladı. İşçilerin vasıf eylemi nedeniyle Konak ilçesi Alsancak Kıbrıs Şehitleri'nde ve Kordon'daki yol kenarında çöpler birikti. Genel İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, uzun süredir vasıf almak için mücadele verdiklerini söyleyerek, "4 yıldır bu insanlar araç arkasında çalışıyor, şoförlük yapıyor. Vasıflı işler yapıyorlar ancak vasıf verilmiyor. Ancak ocak ayında evrakları imzalattık, şirkete gitti, sonuçlanmasını beklerken seçim sonrası yeni başkan Cemil Tugay işlemleri durdurdu. 4 aydır görüşmeler sürüyor. Bir sonuç alamadık. Eylem kararı aldık. İki gündür çöpleri toplamıyoruz" dedi.

'Uzlaşı masası kurulana kadar eyleme devam'

Alsancak'taki toplama merkezinde çalışan işçilerin Kordon'da ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde iş bırakma eylemi yaptıklarını dile getiren Gül, "90 işçi iş bıraktı. Ama totalde 230 işçinin vasfı yazılmıştı ama vasfı vermediler. Eyleme devam ediyoruz. Çöpleri toplamıyoruz. Uzlaşı masası kurulana kadar devam edeceğiz. Bugün belediyeden ulaşan oldu, derdimizi anlattık, bekliyoruz. Vasıf alınca işçilerin ücretleri değişecek, unvanlarını almış olacaklar" diye konuştu.