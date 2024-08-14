İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK ve YPG bağlantılı şüpheliler takibe alındı. Operasyon kapsamında yapılan ev aramalarında çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel materyal ele geçirildi.

Kapsamlı operasyonla yakalandılar

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. Bu operasyon sonucunda, 4'ü kırsal alanda terör örgütü PKK/KCK adına silahlı faaliyet yürüten, 4'ü Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde aktif olarak yer alan, 5'i ise sosyal medya platformlarında terör örgütü propagandası yapan ve 2'si YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen toplam 15 şüpheli yakalandı.

Silahlar ve örgütsel materyaller ele geçirildi

Şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda, 2 tabanca, 1 tüfek, 32 fişek, çok sayıda dijital materyal, örgütsel dokümanlar ve terör örgütüne ait fotoğraflar ele geçirildi. Bu materyaller, şüphelilerin terör örgütleriyle olan bağlantılarını gözler önüne serdi.

Gözaltılar sürüyor

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonların terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünün altını çizerek, İzmir genelinde terör örgütlerine göz açtırılmayacağını vurguladı.