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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 8'i Türk vatandaşı. Şüphelilerin terör örgütünün propagandasını yaptığı, örgüt mensuplarıyla görüştüğü ve PKK/KCK adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği suçlamalarıyla gözaltına alındığı belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK / KCK 'ya yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında önceki yıllarda terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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