İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında önceki yıllarda terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 8'i Türk vatandaşı. Şüphelilerin terör örgütünün propagandasını yaptığı, örgüt mensuplarıyla görüştüğü ve PKK/KCK adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği suçlamalarıyla gözaltına alındığı belirtildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.