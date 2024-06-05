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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, silahlı terör örgütlerinin sosyal medyadan propagandasını yaptıkları iddiasıyla 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyadan propagandasını yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

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