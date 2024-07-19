İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD propagandası yaptığı tespit edilen 7 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Suçları Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yapan kişilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyon

İzmir Jandarma Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT Başkanlığı’nın da desteğiyle, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler

Gözaltına alınan şüphelilerin, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaparak örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları ve örgüt ideolojisini yaymaya yönelik faaliyetlerde bulundukları belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na götürülerek sorguya alındı.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 7 şüpheliden 3'ünün hala yakalanamadığı ve bu kişilerin yakalanması için çalışmaların aralıksız sürdüğü açıklandı.