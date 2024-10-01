İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, bu yıl İzmir'de meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının %5’i ticari araçların karıştığı kazalardan oluştu.

Yapılan açıklamada "İzmir’de, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla ticari araç sürücülerinin dikkatli olmaları büyük bir önem taşıyor. Bu yıl ilimizde kaydedilen ölümlü ve yaralanmalı kazaların %5’i, ticari araçların dahil olduğu kazalardan meydana gelmiştir" denildi.

Denetimler sürüyor

Trafik kazalarını en aza indirmek için sürücülerin bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen denetimler devam ediyor. İzmir trafik birimleri, hem ticari araç sürücülerini hem de diğer yol kullanıcılarını güvenli bir trafik ortamı oluşturma konusunda teşvik etmeyi hedefliyor.

Trafik güvenliği, sadece sürücülerin değil, tüm yol kullanıcılarının sorumluluğunda. Bu nedenle, trafik birimleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin artarak sürmesi ve sürücülerin dikkatli olmalarının sağlanması büyük önem taşıyor.