İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen TIR’ın kupası viyadükte asılı kaldı. Kazada şoför İrfan Öngen yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
İzmir'de TIR'ın kupası viyadükte asılı kaldı
İzmir’in Bornova ilçesinde, 10.00 sıralarında Ankara Caddesi 4 Sanayi Üst Viyadüğü’nde meydana gelen feci kazada, İrfan Öngen’in kullandığı taş yüklü TIR devrildi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, TIR’ı kontrol edemedi ve araç devrildi. Devrilen TIR’ın kupası viyadükte asılı kalırken, şoför Öngen ise araç içinde sıkışarak yaralandı.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TIR şoförü İrfan Öngen, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öngen’in sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.
Kazanın ardından Bornova’dan Konak yönüne uzun araç kuyrukları oluştu. TIR’ın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürerken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın detaylarını incelemeye devam ediyor.