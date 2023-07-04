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Polis ekibi, olay yerinden yaralı olarak kaçan tır sürücüsü E.T'yi, kaza mahalline yakın bir yerde yakalayarak tedavisinin yapılması için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü.

İhbar üzerine bölgeye trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Delil Süer'in (26) kullandığı 34 RB 5017 plakalı otomobil , İzmir-Aydın kara yolu Pamukyazı mevkisinde E.T. idaresindeki tır ile çarpıştı.