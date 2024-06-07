İzmir'in Çiğli ilçesinde Anadolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan 06 DG 57021 plakalı tırın dorsesi açık kaldı. Menemen yönüne doğru ilerleyen tır, Şehit Hava Pilot Üsteğmen Hasan Demirel Üstgeçidi'ne çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorse, üst geçitte asılı kaldı ve büyük bir gürültüyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza, sabah saatlerinde yaşandığı için iş saatine denk geldi ve bu nedenle trafik yoğunluğu arttı. Araçlar kontrollü olarak yönlendirildi ve trafik akışı sağlanmaya çalışıldı. Bölgede kısa süreliğine de olsa trafik aksaklıkları yaşandı.

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. Dorsenin neden açık kaldığı ve sürücünün dikkatsizliğinin olup olmadığı araştırılıyor. Kazada ölen ya da yaralanan olmaması sevindirici bir durum olarak kaydedildi.