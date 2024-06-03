İzmir'de Ankara Caddesi'nde seyir halindeki bir TIR'ın lastiklerinin patlaması sonucu meydana gelen kaza, hem trafikte hem de çevre sakinlerinde büyük paniğe neden oldu. Kazada yaralanan TIR şoförü hastaneye kaldırılırken, devrilen TIR nedeniyle kapanan yol uzun süre ulaşıma kapalı kaldı.

Patlayan Lastikler Kabusa Döndü

Dün gece saat 22.15 sıralarında, İzmir'in yoğun arterlerinden biri olan Ankara Caddesi'nde seyir halindeki 35 AJR 087 plakalı TIR'ın iki lastiğinin aynı anda patlaması, korkunç bir kazaya yol açtı. TIR şoförü K.Ö., direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen aracın içinde sıkıştı.

Yol 3 Saat Kapalı Kaldı

Olay yerine hızla intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralı şoför K.Ö.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından TIR'ın dorsesi yola devrilerek Ankara Caddesi'ni tamamen kapattı. Bu durum, trafikte uzun kuyrukların oluşmasına ve çevrede yaşayanların büyük mağduriyet yaşamasına neden oldu.

Trafik Akışı Saatler Sonra Normale Döndü

Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla devrilen TIR kaldırıldı ve yaklaşık 3 saat sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlatırken, yaralı şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın nedenleri ve yaşanan maddi hasarın boyutu ise henüz netleşmedi.