İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5. kez düzenlenen İzmir Tiyatroları Buluşması için geri sayımı başlattı. 15-29 Ekim tarihleri arasında kent genelinde 16 tiyatro oyunu sahnelenecek ve sanatseverler ile buluşacak.



Buluşmanın Amacı

İzmir Tiyatroları Buluşması, kent ve sanat direncini salonlardan sokaklara, sokaklardan tüm kente taşımayı amaçlıyor. Etkinlik, şehir hayatının kültürel dinamiklerini tiyatro ile bir araya getirerek İzmirli sanatseverlerle buluşacak.

Organizasyon

Etkinlik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenleniyor. Bu yılki buluşmada 16 tiyatro oyunu, İzmir’in farklı ilçelerinde izleyiciyle buluşacak.

Oyun Takvimi

15 Ekim 2025 – 20.00: Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi – Pal Dans Tiyatrosu – Yumuşak Şüphe

16 Ekim 2025 – 20.00: Gaziemir AKM – Tiyatro Kök35 – Cambazın Cenazesi

17 Ekim 2025 – 20.00: Ödemiş Kültür Merkezi – Konak Belediyesi Tiyatro Topluluğu – Aslında Hepimiz Deliyiz

18 Ekim 2025 – 20.00: Elektrik Mühendisleri Odası Sahnesi – EMO İzmir Şubesi Tiyatro Topluluğu – On İki Öfkeli

20 Ekim 2025 – 20.00: Güzelbahçe AKM – Tiyatro Pan – Ben Pandora

21 Ekim 2025 – 20.00: Narlıdere AKM – Boyoz Akademi – Amy Hustoy

22 Ekim 2025 – 20.00: Tire Kültür Merkezi – Tiyatro Ansambl – Sizi Tanıyorum

23 Ekim 2025 – 20.00: Elhamra Sahnesi – Tiyatrohane – Katil Kim?

24 Ekim 2025 – 20.00: Elhamra Sahnesi – Oyun Hamuru Tiyatrosu – Doğaçlama Tiyatro Gösterisi

24 Ekim 2025 – 20.30: Bergama Kültür Merkezi – Sekizde Tiyatro – Canfeda Çıkmazı

25 Ekim 2025 – 20.00: Elhamra Sahnesi – Bi’Nevi Tiyatro – Bi’Nevi Doğaçlama

25 Ekim 2025 – 21.00: Elhamra Sahnesi – Bir Varmış Bir Yokmuş Tiyatro – Uzun Form Doğaçlama

26 Ekim 2025 – 20.00: Torbalı İsmail Uygur Kültür Merkezi – İzmir Aşkına Derneği – İzmir Aşkına 8500

27 Ekim 2025 – 20.30: Dikili Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi – Anart Tiyatro Topluluğu – Medea

28 Ekim 2025 – 20.00: Elhamra Sahnesi – Tiyatro Peron – Neredeyse Eşittir

29 Ekim 2025 – 20.00: Elhamra Sahnesi – Öteki Beriki Tiyatro Topluluğu – Küçük Gözyaşı Güvercini Frida Kahlo

Sanat ve Toplum

Buluşma, tiyatronun kent yaşamına dokunan gücünü ortaya koyarken, İzmirli sanatçılar ve izleyiciler arasında güçlü bir bağ oluşturmayı hedefliyor.