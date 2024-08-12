İzmir’de TOKİ ihalelerinden ev ve otomobil alımı vaadiyle depremzedeleri dolandırdığı belirlenen iki şüpheli tutuklandı. Dolandırıcılıkla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaklaşık 2 milyon 500 bin lira dolandırmışlar

İzmir'de, Gaziantep'teki depremzedeleri TOKİ ihalelerinden ev ve otomobil alımı vaadiyle dolandıran K.T. ve E.T., İzmir'de yakalandı. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Nitelikli Dolandırıcılık Suçları Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda, şüphelilerin yaklaşık 2 milyon 500 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Şüpheliler tutuklandı

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, K.T.'nin çeşitli suçlardan toplam 6 yıl 1 ay, E.T.'nin ise 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığı tespit edildi. Şüpheliler, adli işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.