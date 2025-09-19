Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir genelindeki 12 parseli satışa çıkardı. Satışlardan en az 183 milyon 500 bin TL gelir elde edilmesi bekleniyor. Çeşme’deki denize sıfır parsel, en değerli taşınmaz olarak dikkat çekiyor.

TOKİ, 29 ilde 449 taşınmazı satışa çıkardı. Bu taşınmazlardan 12 tanesi İzmir sınırlarında yer alıyor. İzmir’deki satışta Bayraklı, Çeşme, Menderes ve Urla’da birer, Torbalı’da ise 8 parsel ihaleye sunulacak. Satışlardan toplamda en az 183 milyon 500 bin TL gelir elde edilmesi bekleniyor.

Satışa çıkarılan parsellerin statüleri farklılık gösteriyor. Torbalı’daki 8 parsel konut ve kırsal yerleşim alanı, Bayraklı’daki parsel doğal karakteri korunacak alan, Çeşme’deki parsel turizm tesisi, Menderes’teki parsel plansız alan, Urla’daki parsel ise tarım alanı olarak belirlendi.

Çeşme’de denize sıfır parsel

Çeşme’deki 2 bin 500 metrekarelik denize sıfır parsel, TOKİ’nin satışa sunduğu en değerli taşınmaz olarak öne çıkıyor. Bu parselin bedeli 73 milyon 150 bin TL olarak belirlendi.

Satışa çıkarılan taşınmazlarla ilgili ihaleler 1 Ekim 2025 tarihinde yapılacak.