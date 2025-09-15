İzmir’de günlük yaklaşık 5 bin tonluk çöpün döküldüğü şehirde, çöp toplama, depolama ve bertaraf süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle bazı bölgelerde biriken çöpler ateşe veriliyor. Buca, Konak, Karabağlar, Karşıyaka ve Bornova gibi merkez ilçelerdeki mahalle sakinleri ve esnaf, duruma tepki gösteriyor.

Buca’da çöpler tehlike yaratıyor

Buca Seyhan Mahallesi’nde yaklaşık 500 metre uzunluğundaki Hatboyu Caddesi’nde çöplerin sık sık yakılması sorunu yaşanıyor. Mahallede futbol sahası büyüklüğündeki alanlarda biriken evsel atık, plastik, tekstil ve moloz yığınları yangın tehlikesi oluşturuyor.

Mahalle sakini Begüm Ece Elçekin, çöplerin her gün yakıldığını belirterek, “Artık çöp dağları, itfaiyenin bile baş edemeyeceği büyüklükte yangına neden oluyor. Yeğenim 6 aylık ve böyle çöplük bir alanda büyümek zorunda. Çöp kokusu, duman ve sinekler nedeniyle evimizde yaşamıyor gibi oluyoruz” dedi.

Esnaf endişeli

Bölgede işyeri bulunan Yunus Cırık, çöplerin yakılması nedeniyle trafonun patlama riskine dikkat çekti:

“Burası benim ekmek teknem, dükkanlar yanarsa hayatım biter. Yangın sırasında içeride birisi olursa ne olacak? Buca Belediyesini defalarca aradım, ilgilenen yok. Lütfen çöp sorununu çözün.”

Şehir genelinde sorun sürüyor

Türkiye’nin üçüncü büyük şehri İzmir’de kuraklık nedeniyle iki günde bir 23.00-05.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanıyor. Bu durum, çöp toplama ve temizlik hizmetlerini de etkileyerek şehir genelinde biriken çöplerin yanma riskini artırıyor.