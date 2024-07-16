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İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME Genel Kurulu’nun 12.06.2024 tarih ve 2024/367 no’lu kararı gereği, S.S. Çandarlı Min. Mot. Taş. Koop’nin mevcut Çandarlı- Aliağa güzergahı geçici olarak Çandarlı İlçe Terminali-Sanayi Cad.- Bergama Asfaltı Cad.-Çanakkale/İzmir Yolu-Hürriyet Cad.-İnönü Cad.-İstasyon Cad.-Aliağa İZBAN Aktarma Merkezi geriye dönüş-İstasyon Cad.-İnönü Cad.-Hürriyet Cad./Fatih Cad. kesişimi No:132/C-Aliağa son durak olarak düzenlenmiştir.

İzmir Ticaret Odası'nın açıklamasına göre,

Denizli'de marka, patent ve faydalı model başvuruları fırlıyor

Denizli'de marka, patent ve faydalı model başvuruları fırlıyor

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