İzmir Ticaret Odası'nın açıklamasına göre,
İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME Genel Kurulu’nun 12.06.2024 tarih ve 2024/367 no’lu kararı gereği, S.S. Çandarlı Min. Mot. Taş. Koop’nin mevcut Çandarlı-Aliağa güzergahı geçici olarak Çandarlı İlçe Terminali-Sanayi Cad.-Bergama Asfaltı Cad.-Çanakkale/İzmir Yolu-Hürriyet Cad.-İnönü Cad.-İstasyon Cad.-Aliağa İZBAN Aktarma Merkezi geriye dönüş-İstasyon Cad.-İnönü Cad.-Hürriyet Cad./Fatih Cad. kesişimi No:132/C-Aliağa son durak olarak düzenlenmiştir.
Editör: Büşra Babur