Yapılan güncellemeyle birlikte, 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren yeni ücretler uygulanmaya başlanacak.

Yapılan güncelleme sonrasında tam tarifede yüzde 34,62'lik bir artış gerçekleştirilirken, İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 17,5 TL olarak belirlendi. Öğretmenler için ise biniş ücreti sabit tutuldu ve 11,52 TL olarak devam edecek. 60 yaş için biniş ücreti 15,50 TL, öğrenciler için ise 7,50 TL olarak belirlendi.

Aktarma ücretleri de güncellenirken, öğrencilerin aktarma ücreti ödemeyeceği duyuruldu. Tam tarife kapsamındaki aktarmalarda 120 dakika içerisinde ilk aktarmada 8,78 TL, ikinci aktarmada ise 4,42 TL ücret alınacak.

Ayrıca, Halk Taşıt uygulaması kapsamında da yüzde 50 indirimli biniş imkanı sunulacak. Buna göre, Halk Taşıt saatlerinde tam biniş 8,75 TL, öğretmen 5,76 TL, 60 yaş 7,75 TL ve öğrenci binişi ise 3,75 TL olacak.

Feribotlarda da tarife değişikliği yapıldı. İZDENİZ'in işlettiği Bostanlı-Üçkuyular feribotlarında araç biniş ücretleri güncellendi. Motosiklet geçişi 45 TL, otomobil 110 TL, orta sınıf araçlar 260 TL, otobüs-kamyon 560 TL ve TIR için 975 TL olarak belirlendi.

Yaz aylarının getirdiği yoğunluk nedeniyle Bostanlı - Üçkuyular feribot seferleri sıklaştırılırken, baykuş seferlerinde de düzenlemeye gidildi. Çarşamba günleri yapılan baykuş seferlerine son verilirken, cuma ve cumartesi günleri için yeni sefer saatleri belirlendi.