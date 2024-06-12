İzmir’de taksiye indi-bindi ücreti 50 liradan 80 liraya yükseldi.

İzmir’de taksicilerin zam talebini değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) indi-bindi ücretinin 50 liradan 80 liraya çıkmasına onay verdi.

Taksimetre açılış bedeli ise 12 liradan 20 liraya yükseldi. 22 lira olan kilometre başı bedel 27 lira oldu. Taksi zammı 24 Haziran’dan itibaren geçerli olacak.

Bugün UKOME’de alınan kararla toplu ulaşıma da zam yapılmıştı. Tam tarife yüzde 34,62’lik zamla tam biniş ücreti 13 liradan 17,5 liraya çıkmış, ilk aktarma ücreti ise 6,5 liradan 8,78 liraya çıkmıştı. Zamlı ikinci aktarma da 4,42 liraya yükseltilmişti.