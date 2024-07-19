İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda kilolarca uyuşturucu bulundu.

İzmir Polisinin uyuşturucu tacirlerine karşı yürüttüğü mücadele kapsamında 'torbacı' tabir edilen zehir tacirlerine operasyon yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Bornova ve Karabağlar ilçelerinde bulunan beş adrese baskın düzenlendi.

Yapılan aramalarda 37 kilo esrar, üç kilo kokain, 18 bin adet ecstasy, 8 bin adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan yedi şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.