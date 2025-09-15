İzmir’de bugün peş peşe iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Torbalı’da 2.0, Buca’da ise 3.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Torbalı’da 2.0 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre ilk deprem saat 10.14’te İzmir’in Torbalı ilçesinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 2.0 olarak açıklandı.

Torbalı’nın altından geçen Dağkızılca Fayı, İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı’na göre 6,7 büyüklüğünde deprem üretme riski taşıyor. Bu nedenle ilçede meydana gelen küçük çaplı sarsıntılar vatandaşlarda tedirginliğe yol açıyor.

Buca’da 3.0 büyüklüğünde deprem

Günün ikinci sarsıntısı saat 13.19’da Buca’da kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.0 olarak ölçüldü ve çevre ilçelerde de hissedildi.

AFAD, herhangi bir olumsuz ihbarın alınmadığını bildirdi.