İzmir Konak’ta torununu darbeden babaannenin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca polis harekete geçti. Babaannenin gözaltına alındığı olayda, 7 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı.

Olayın detayları

Konak ilçesinde annesi ve babası ayrıldıktan sonra velayeti babasına verilen 7 yaşındaki M.E.Ş., babası, babaannesi ve dedesiyle aynı evde yaşamaya başladı. İddiaya göre, babanın işte olduğu bir gün minik M.E.Ş., babaannesi F.Ş. tarafından darbedildi.

Görüntüler sosyal medyada yayıldı

Çocuğun farklı zamanlarda şiddete uğradığı anlar, cep telefonu kamerası tarafından gizlice kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada yayıldığında büyük tepki topladı ve olay yetkililerin dikkatini çekti.

7 yaşındaki çocuk korumaya alındı

Babaanne F.Ş., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çocuk pedagog eşliğinde devlet koruması altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.