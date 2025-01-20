İzmir’de Trafik Denetimlerinde 26.898 Ceza Kesildi!

İzmir Trafik Denetim Birimleri, kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde önemli sonuçlar elde etti. Bir hafta süren kontrollerde en çok karşılaşılan ihlallerden biri emniyet kemeri takmamak oldu. Bu ihlalden dolayı 4.299 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca, hız sınırlarını aşan 5.504 sürücü tespit edildi ve bu kişilere cezai işlem uygulandı.

Toplamda 26.898 ceza kesildi

Kırmızı ışık ihlali yapan 1.577 araç sürücüsü, seyir halinde cep telefonu kullanan 1.534 kişi ve koruma başlığı takmayan 1.631 motosiklet sürücüsü de denetimler sırasında cezalandırıldı. Alkollü araç kullanan 522 sürücü ise trafiğe ciddi risk oluşturduğu gerekçesiyle cezai yaptırımlarla karşılaştı. Diğer çeşitli ihlallerle birlikte toplamda 26.898 ceza tutanağı düzenlendi.

Yetkililer uyardı

Yetkililer, trafik kazalarının büyük çoğunluğunun kural ihlallerinden kaynaklandığını belirterek sürücüleri kurallara uymaları konusunda bir kez daha uyardı. Trafik güvenliğinin sağlanması için denetimlerin düzenli olarak devam edeceği vurgulandı.