Bu kapsamda, Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı atölyede üretilen trafik levhaları, il genelinde yollara monte ediliyor. Yılda 15 bin levhanın montajı ile trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Yaya ve yolcu güvenliği önem taşıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarla yaya ve yolcu güvenliği ön planda tutuluyor. Mürselpaşa Trafik Hizmetleri Yerleşkesi'nde bulunan atölyede üretilen trafik levhaları, 30 ilçe ve köy yolunda kullanılarak trafik akışının düzenlenmesi ve kazaların önlenmesi amaçlanıyor.

Üretim ve montaj

Atölyede, İzmir il sınırları içinde Karayolları sorumluluk alanlarındaki yollar hariç, yeni trafik levhaları üretiliyor ve eskiyen levhalar yenileniyor. Ayrıca, vatandaşlardan, muhtarlıklardan ve kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler de değerlendirilerek levha üretim ve montajı gerçekleştiriliyor. Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ayda ortalama bin 250, yılda ise 15 bin levhanın montajı yapılıyor.

Güvenli yolculuklar için

Atölye Şefi Yasin Güven, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mürselpaşa'daki atölyemizde hazır aldığımız levhaların yanı sıra, trafik işaret levhalarının büyük bir kısmının üretimini gerçekleştiriyoruz. Yapılan ön incelemenin ardından levhaların montajını da yapıyoruz. Hedefimiz, İzmir'de trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak ve kazaları önlemek için gerekli tüm adımları atmaktır."