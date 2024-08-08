İzmir’de 2024 yılında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının %98’i insan faktöründen kaynaklanıyor. Trafik güvenliği açısından endişe verici olan bu oran, sürücüler, yayalar ve yolcular arasında yaşanan hataların önemini gözler önüne seriyor. Verilere göre, kazaların büyük çoğunluğu insan hatalarından dolayı meydana geliyor.

Sürücü kaynaklı kazalar: Kazaların %79’u sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Bu oran, sürücülerin dikkat eksikliği, hız sınırlarının aşılması ve diğer trafik kurallarına uyulmaması gibi nedenlerle trafik güvenliği üzerinde büyük bir etkisi olduğunu gösteriyor.

Taşıt kaynaklı kazalar: Kazaların %0.6’sı taşıt kaynaklı hatalardan oluşuyor. Bu oran, araçların teknik arızalarından veya bakım eksikliklerinden kaynaklanan kazaları kapsıyor.

Yol kaynaklı kazalar: Yol koşulları veya altyapı sorunlarından kaynaklanan kazaların oranı ise %1.4. Bu, yolun yapısal sorunları veya bakım eksikliklerinin kazalara yol açabileceğini işaret ediyor.

Yaya kaynaklı kazalar: Yaya hataları kazaların %15’ini oluşturuyor. Yaya geçişlerinde dikkatsizlik veya yaya kurallarına uyulmaması, bu oranı etkileyen faktörler arasında.