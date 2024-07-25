Işıkkent Rampalar mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle Bornova yönüne doğru trafik akışında önemli bir yavaşlama gözlemleniyor. Yoğunluk, kazanın etkisiyle yaklaşık 1 kilometre geriye gidiyor. Yetkililler yol kullanıcılarının, alternatif güzergahları değerlendirmeleri ve trafik kurallarına uygun şekilde hareket etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kazanın etkilerini azaltmak ve trafiğin akışını sağlamak için olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Yetkililer, yol güvenliğini sağlamak ve trafik akışını hızlandırmak için çalışmalara başladı.

Alternatif güzergahlar

Işıkkent Alternatif yolu: Yoğunluğu azaltmak için Bornova'ya gitmek isteyen sürücüler, Işıkkent alternatif yolunu kullanabilirler.

Kemalpaşa yolu: Kemalpaşa yolunu tercih ederek, Bornova yönüne devam edilebilir.

Atatürk Mahallesi yolu: Atatürk Mahallesi üzerinden Bornova'ya ulaşmak mümkün olabilir.