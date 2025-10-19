İzmir’in Gaziemir ilçesinde havalimanı personelini taşıyan bir servis aracı, virajı alamayarak devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı, yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Gaziemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. (57) yönetimindeki 35 S 00270 plakalı midibüs, virajı alamayarak devrildi.
Araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralılar, ambulanslarla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Devrilen midibüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.