DEM Parti Öcalan pankartıyla yürüyüş düzenleyip kürtçe açıklama yaptı

Menemen FK, Bursaspor yenilgisini telafi edecek

Dilan Polat intihar mı etti? Engin Polat konuştu

Yuvaloji Vakfı ile patili dostlar ve çocuklar kazanıyor

Nazilli'de Tüketici Hakem Heyeti ve Mal Müdürlüğü Aydın'a taşındı vatandaş tepkili

Tüm Bilirkişiler Derneği’nden geleneksel dayanışma kahvaltısı: Birlikte daha güçlüyüz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'nin en çok aranan kısa açıklandı

Çağatay Ulusoy Eşref Rüya dizisinden ayrılacak mı?

600 bin euro değerindeki Picasso tablosu kayıp

Devrilen midibüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralılar, ambulanslarla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Gaziemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. (57) yönetimindeki 35 S 00270 plakalı midibüs, virajı alamayarak devrildi.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde havalimanı personelini taşıyan bir servis aracı, virajı alamayarak devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı, yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.