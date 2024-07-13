İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerinden alınan bilgiye göre, Narlıdere'den Güzelbahçe'ye doğru İstihkam Viyadüğü inişi, Güzelbahçe Kavşağı'na gelmeden trafik kazası meydana gelmiştir.

Güzergahı kullanacak sürücülere uyarı

Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış ve araçlar emniyet şeridine çekilmiştir. Bu bölgede, kaza nedeniyle geri dönüşte yaklaşık 2 kilometre trafik yoğunluğu yaşanmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatli olması gerekmektedir.

Alternatif rotaları kullanın

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak, sürücülerin alternatif rotalar kullanmaları önerilmektedir. Olayla ilgili detaylı bilgi ve güncellemeler İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.