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Görüntüde F.B'nin, yolunu kestiği hafif ticari aracın kapısını açarak sürücüyü darbettiği, ardından da bıçakla yaralayarak minibüsüne döndüğü anlar yer aldı.

Olay anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheli F.B'yi gözaltı na aldı, minibüsü trafikten men etti.

Yaralı, kendi aracıyla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Hafif ticari aracın önünü kesen F.B, darbettiği sürücüyü bıçakla kolundan ve bacağından yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Buca Yenigün Mahallesi'nde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü F.B. ile 35 RGU 41 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, yol verme yüzünden tartıştı.