İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Serdal Çelik (39), eski sevgilisi Berin Yılmaz'ı (42) öldürdükten sonra intihar etti. Olay, gece saat 02.00 sularında Demirköprü Mahallesi'nde bir apartmanda gerçekleşti.

Serdal Çelik'in, Berin Yılmaz’ın evine gitmesiyle başlayan olayda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte, Çelik yanında getirdiği tabanca ile Yılmaz’ı başından vurarak öldürdü. Ardından, aynı silahı başına dayayarak intihar etti.

Olay yeri detayları

Olayın ardından çevre sakinlerinin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yılmaz ve Çelik’in yaşam belirtilerine ulaşamayınca, iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesi sonrası, çiftin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kızının olay anındaki durumu

Olay sırasında Berin Yılmaz'ın 17 yaşındaki kızı B.M.'nin evde bulunduğu öğrenildi. Genç kızın durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi, ancak olayın ardından psikolojik destek alması bekleniyor.

Serdal Çelik’in suç geçmişi

Serdal Çelik’in, Berin Yılmaz’ı öldürdükten sonra intihar etmesinin yanı sıra, geçmişteki suç kayıtları da dikkat çekti. Çelik’in 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' suçundan arandığı, ayrıca 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve 'hırsızlık' gibi çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu bildirildi.