İzmir’in Ödemiş ilçesinde mısır slajı taşıyan traktör şarampole devrildi. Sürücü Hasan Çakır (33) hayatını kaybetti.
Kaza Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi
İzmir’in Ödemiş ilçesi Yeniköy Mahallesi Aktaşlı mevkisinde, mısır slajı taşıyan Hasan Çakır’ın (33) kullandığı 35 ZHE 27 plakalı traktörün sol ön tekeri koptu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Çakır’ın traktörü şarampole devrildi.
Sürücü hayatını kaybetti
Kazada sürücü Hasan Çakır, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Çakır’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çakır’ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.